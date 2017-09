Roger Waters Tour 2018, annunciate le date europee

Roger Waters ha annunciato le prime date europee del suo “Us + Them Tour”. Attualmente impegnato nella parte nordamericana della tournée di supporto alla sua ultima fatica discografica, l’ex bassista e voce dei Pink Floyd ha annunciato oggi che il tour verrà portato nel Vecchio Continente durante la primavera del 2018, confermando una prima tranche di sei concerti. A questi, che al momento sono gli unici concerti ufficializzati, se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime settimane, le cui date verranno confermate nei prossimi giorni. Oltre a nazioni come il Regno Unito, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, nella lunga lista degli Stati che saranno toccati dall'”Us + Them Tour” dovrebbe essere presente anche l’Italia.

Roger Waters tornerà in Europa a cinque anni dal precedente tour, “The Wall Live”, che ha toccato i palasport e gli stadi ed è risultato come uno di quelli di maggior successo di sempre. La scaletta toccherà l’intera sua carriera, spaziando dall’era Pink Floyd alle tracce dell’ultimo studio album “”Is This The Life We Really Want?”.

Di seguito i concerti ad oggi annunciati (lista in continuo aggiornamento):

Roger Waters, le date europee del 2018

Maggio

14: Amburgo Barclay Centre, Germania

16: Vienna Stadthalle, Austria

Giugno

02: Berlino Mercedes Benz Arena, Germania

04: Mannheim SAP Arena, Germania

11: Colonia Lanxess Arena, Germania

13: Monaco Olympiahalle, Germania

Comments

comments