Roger Waters oggi ha annunciato due nuovi concerti in Italia nel 2018. L’ex Pink Floyd si esibirà, per la gioia dei fan italiani anche in estate, a Lucca l’11 luglio e al Circo Massimo di Roma il 14 luglio.

I due concerti si vanno ad aggiungere alle date di aprile a Milano e Bologna (qui è disponibile il calendario dei concerti). Si tratta di un ritorno per Waters che abbraccerà ancora una volta l’Italia per due live all’aperto. I concerti fanno parte del “US+THEM Tour”.

Ancora non si hanno notizie riguardo alla prevendita e ai prezzi dei biglietti di Lucca. Presto maggiori informazioni.



Per quanto riguarda Roma invece, biglietti disponibili in esclusiva per gli ascoltatori di Virgin Radio da lunedì 11 dicembre alle ore 9.00, dalle ore 11.00 di giovedì 14/12 su Rock In Roma.com e TicketOne e da venerdì 15 alle ore 11.00 in tutti i punti vendita TicketOne, Box Office Lazio ed Etes.

