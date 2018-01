L’anteprima di The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains a Roma

Alla presentazione alla stampa di Their Mortal Remains, la mostra sui Pink Floyd che aprirà ufficialmente al pubblico a Roma il prossimo 19 gennaio 2018, dopo aver sfiorato il mezzo milione di visitatori a Londra, c’erano tutti, o quasi.

C’era una pletora di addetti ai lavori, c’era la politica con una raggiante Virginia Raggi (perdonatemi) e c’era il cinquanta per cento dei Pink Floyd in carne ed ossa.

Non ci girerò attorno, la presenza di Roger Waters, dato il peso artistico che ha avuto nella band inglese nei suoi capitoli migliori potrebbe alzare tranquillamente la percentuale all’ottanta per cento, ma non mi infilerò in un ginepraio polemico. Torniamo alla cronaca.

La calca di addetti ai lavori era ampiamente prevista, data la presenza certa di Roger Waters e Nick Mason, quest’ultimo vero ambasciatore del marchio Pink Floyd nel mondo, batterista della band e unico capace di essere sempre e da sempre l’artista, con la Ferrari più costosa al mondo in garage, più affabile e gentile che si possa incontrare.

Mason non ha mai nascosto il desiderio di tornare a fare musica assieme ai suoi vecchi compagni di avventura ancora in vita ed è l’unico che è praticamente sempre presente alle iniziative legate a Their Mortal Remains.

Roger Waters, ovviamente, non ha tradito le attese.

Lui va a nozze con le domande dei giornalisti. Le attende con impazienza, soprattutto le più ovvie, e parte.

Il concetto di base estrapolato è sempre quello: “non faccio più parte dei Pink Floyd da trent’anni”, “il passato non mi interessa”, guardiamo ai problemi reali che il nostro mondo, oggi, vive. Guerre, soldi, dittature occulte nelle democrazie moderne e il mondo che inevitabilmente è destinato o merita l’estinzione.

Come dargli torto?



In tutto questo, non deve passare in secondo piano il motivo della presenza dei Floyd a Roma. L’esposizione più completa e spettacolare che si possa ammirare dei cimeli della band e della loro storia.

Chi ha avuto la fortuna di vederla a Londra ha riportato un giudizio positivo univoco e chi ieri l’ha visitata in anteprima non ha potuto far altro che confermare.

L’unico paragone possibile è con l’altra grande mostra che ha girato il mondo, tappa italiana a Bologna, relativa ad un altro immenso artista contemporaneo: David Bowie. L’esposizione “David Bowie Is” è il metro di paragone e pur uscendone vincitrice sotto l’aspetto della multimedialità, perde rispetto a Their Mortal Remains per quanto riguarda la maestosità dei materiali presenti.

Di seguito le foto della presentazione alla stampa, della mostra e della conferenza di Roger Waters e Nick Mason. Un ringraziamento particolare ad Henry Ruggeri.

Comments

comments