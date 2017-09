Roger Waters tour 2018, le date dei concerti

Finalmente è ufficiale: Roger Waters porterà anche in Italia il suo Us + Them Tour, precisamente al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 17 e 18 aprile 2018 e all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 21 e il 24 aprile.

Dopo la tranche in Nord America e l’annuncio di alcune date europee (in UK, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna) tra maggio e giugno del prossimo anno, finalmente anche i fan italiani dell’ex bassista dei Pink Floyd potranno assistere a quelli che si prospettano tra i live più attesi della prossima stagione.

Oltre agli storici successi della leggendaria band inglese, Roger Waters proporrà diversi brani della sua fortuna carriera solista, inclusi alcuni pezzi tratti dalla sua più recente fatica, “Is This the Life We Really Want?“: “Nel successore di “Amused to Death”, atteso da venticinque anni, c’è tutto quello che un fan di Waters e dei Floyd vuole sentire: il basso incalzante di Waters, testi praticamente perfetti, intro e brani interconnessi anche dove vengono interrotti bruscamente, nessun riempitivo, tappeti di synth egregi, echo e delay“.

Roger Waters tour 2018

17 e 18 aprile 2018 – Mediolanum Forum, Assago (Milano)

21 e 24 aprile 2018 – Unipol Arena Casalecchio di Reno, (Bologna)

I concerti di Bologna avranno due configurazioni diverse: il 21 con parterre in piedi mentre il 24 con parterre numerato.

Biglietti in vendita da martedi 3 ottobre alle ore ore 11:00 su dalessandroegalli.com e Ticketone.it.

