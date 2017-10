Roger Waters tour 2018, aggiunta una nuova data a Bologna

Un’altra buona notizia per i fan italiani di Roger Waters: l’Us + Them Tour, dopo le tappe già annunciate al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 17 e 18 aprile 2018 e all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 21 e il 24 aprile, toccherà per un’altra data il capoluogo emiliano il 22 aprile. I concerti di Bologna avranno due configurazioni diverse: il 21 e il 22 con parterre in piedi, mentre il 24 con parterre numerato.

L’Us + Them tour, come già successo durante la tranche nordamericana, proporrà anche in Europa alcuni tra i capolavori del repertorio solista e non dell’ex bassista dei Pink Floyd. Il nome della tournée si ispira appunto a “Us And Them”, brano del 1974 tratto dall’album dei Pink Floyd “The Dark Side of the Moon”. Le leggendarie performance live di Waters sono rinomate per le immersive esperienze sensoriali con una produzione di altissimo livello. Questo nuovo tour promette di non fare eccezione, dopo mesi di preparazione meticolosa e composizione visionaria.

Waters non si esibisce in Europa dai tempi di The Wall Live (2010-2013), il suo tour mondiale sold-out che ha visto coinvolti oltre 4 milioni di fan globalmente in 219 spettacoli, e che rimane il tour con il più alto incasso nella storia per un artista solista.

Roger Waters tour 2018

17 e 18 aprile 2018 – Mediolanum Forum, Assago (Milano)

21, 22 e 24 aprile 2018 – Unipol Arena Casalecchio di Reno, (Bologna)

Biglietti in vendita su dalessandroegalli.com e Ticketone.it.

