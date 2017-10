Roger Waters tour 2018, aggiunta una quarta data a Bologna

Dopo l’aggiunta di una terza data a Bologna, è stata annunciata oggi un’ulteriore tappa, sempre nel capoluogo emiliano, dell’Us + Them Tour di Roger Waters. L’ex bassista dei Pink Floyd infatti si esibirà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno anche il 25 aprile 2018.

Con 63 spettacoli sold-out negli Stati Uniti e in Canada nel 2017, il nuovo tour di Roger Waters toccherà Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito nel 2018.

Gli show, come abbiamo avuto modo di vedere dalle date statunitensi, proporranno pezzi tratti dai più grandi album dei Pink Floyd (“The Dark Side of The Moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish You Were Here”) in aggiunta ad alcuni brani estratti dal nuovo album di Waters campione d’incassi, “Is This the Life We Really Want?”.

Roger Waters tour 2018

17 e 18 aprile 2018 – Mediolanum Forum, Assago (Milano)

21, 22, 24, 25 aprile 2018 – Unipol Arena Casalecchio di Reno, (Bologna)

I concerti di Bologna avranno due configurazioni diverse: il 21, il 22 e il 25 con parterre in piedi mentre il 24 con parterre numerato.

Biglietti in vendita su dalessandroegalli.com e Ticketone.it.

