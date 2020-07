Róisín Murphy annuncia il nuovo album Róisín Machine in uscita il 25 settembre su SKINT/BMG

Róisín Murphy finalmente ha reso noti i dettagli del suo nuovo album Róisín Machine, che i fan attendevano con ansia da un po’. Sono passati oramai 5 anni da quando uscì con il suo progetto solista, Hairless Toys, pubblicato nel 2015 e nominato ai Mercury Prize, e l’altrettanto acclamato Take Her Up To Monto, pubblicato nel 2016, arriverà il 25 settembre su Skint/BMG.

Róisín Machine è il culmine di una partnership durata anni tra Róisín e uno dei suoi più fidati collaboratori, Crooked Man aka DJ Parrot. Un nuovo lavoro, pieno di brani potenti come “Simulation”, “Jealousy”, “Incapable”, “Narcissus” e “Murphy’s Law”, fatto per essere ascoltato tutto d’un fiato, dall’inizio alla fine. Il glorioso regno della più imprevedibile e instancabile Sacerdotessa della Coolness continua con il nuovo singolo “Something More”, che si insinua con la sua malinconia ed essenzialità e ti conduce fino alla sua anima. È un inno da fine serata, quando tutti alzano le mani al cielo e si abbracciano, e la sua voce non è mai stata così maestosa, ricca e profonda come in questo brano, allegro ma maturo. Róisín Murphy, che mostra un’incredibile padronanza delle sue emozioni, spiega: “La vedo come il canto del cigno in onore della vita che eravamo abituati a vivere, c’è molta spavalderia nel testo e il personaggio è una sorta di anti-eroe ma il desiderio indefinibile e la sensazione di arrivare a un punto morto sono cose che ci accomunano tutti al momento!”. Scritta a New York City dalla cantante Amy Douglas, è arrivata in maniera spontanea, come tutto quello che riguarda Róisín. “Ci siamo incontrate l’anno scorso durante un talk molto interessante sulla psicologia e la scienza della Dub a Londra. Ci siamo capite subito, credo che abbiamo anche infastidito gli speaker, tra cui c’era anche Andrew Weatherall! Le ho chiesto di scrivere per me un brano che parlasse della continua insoddisfazione e del volere sempre di più. Dopo poco mi ha inviato una demo semplicissima, solo voce e piano. La vera sfida poi era prendere la direzione giusta dal punto di vista musicale, con l’arrangiamento e la voce. La prima versione era decisamente più pop, funky, molto esagerata. Sembrava funzionasse quando abbiamo iniziato a lavorarci prima del lockdown, ma quando ci siamo confrontati con una nuova realtà ci siamo stancati di questa dimensione unica e univoca. Quindi quando è venuto fuori dai remix di Crooked questo groove intenso e profondo, ho deciso di cambiare direzione. Mi è sembrato perfetto, l’arrangiamento era perfetto per la canzone e anche per il momento che stavamo vivendo. Stiamo attraversando dei tempi bui e questo è uno spiraglio di luce, il sole che sorge sulle note dell’ultima canzone di una serata passata a divertirsi. Abbiamo bisogno di un po’ di allegria e di qualcosa di sbalorditivo in questi giorni”.

Dalla disco-funk di “Incapable”, alla quintessenza di “Narcissus” che cristallizza la New-Disco, alla prepotente “Murphy’s Law” dalle atmosfere anni ’70, Róisín Machine offre tutto quello che si può desiderare. Ai brani già noti, si aggiungono 5 inediti tra cui “We Got Together” e il suo funk in stile Dalek e la fantastica “Shellfish Mademoiselle”. Un album perfetto da ascoltare nello stereo di casa ma che è in grado di prendere vita anche in uno scantinato e si aggiunge all’impeccabile carriera di Róisín, lunga 25 anni e con momenti altissimi di musica iconica, arte, moda e molto altro.

Pre-ordina "Roisin Machine" QUI

Róisín Machine sarà disponibile su CD e vinile black gatefold e in un bundle speciale con vinile gatefold blu e una fanzine autografata, in esclusiva sullo store ufficiale di Róisín.

