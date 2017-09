Rolling Stones, gli orari e tutte le informazioni utili sul concerto a Lucca

Manca sempre meno all’unica data italiana del “No Filter Tour”, che i Rolling Stones terranno il 23 settembre 2017 in occasione del ventennale del Lucca Summer Festival. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood torneranno nel Bel paese a distanza di tre anni dallo storico concerto tenuto al Circo Massimo di Roma il 22 giugno 2014.

Di seguito tutte le informazioni utili relative al concerto dei Rolling Stones a Lucca.

Gli orari del concerto a Lucca

Early entrance: ore 12:30

Apertura cancelli: ore 13:00

The Struts: 19:45

The Rolling Stones: ore 21:00

Ingressi

Biglietti NO FILTER PIT e PRATO A GOLD: Viale Regina Margherita

Biglietti PRATO B e LUCKY DIP*: Viale Europa o Viale Carducci (lato Porta S.Anna)

*Qualora al momento del ritiro non vengano date indicazioni particolari, il biglietto “Lucky Dip” permetterà l’accesso nel settore Prato B – in piedi.

Biglietti TRIBUNA SPALTI INFERIORE e PEDANA A e PEDANA B: Via del Pallone (lato Piazzale Verdi, all’interno delle Mura Urbane)

Biglietti TRIBUNA SPALTI SUPERIORE: Corso Garibaldi (direzione salita Mura – rampa Baluardo San Paolino, all’interno delle Mura Urbane)

Ritiro pacchetti e biglietti VIP

Pacchetti Vip e biglietti “Lucky Dip”: devono essere ritirati sul luogo dell’evento presentando e-mail di conferma e documento (anche copia se si è delegati) dell’intestatario dell’ordine;

il ritiro dei Pacchetti Vip potrà essere fatto presso la biglietteria situata in Piazza San Michele già dal giorno precedente l’evento.

INDIRIZZO: Piazza San Michele – Angolo Via San Paolino (Centro Storico di Lucca – Area Pedonale)

ORARI: Venerdì 22 Settembre dalle 15:30 alle 20:30 / Sabato 23 Settembre dalle 9:00 alle 21:00

Qui i possessori dei Vip Package potranno ritirare il biglietto e ricevere le informazioni sugli ingressi di competenza e sull’eventuale ingresso anticipato. I Gadgets invece dovranno essere ritirati all’interno dell’area del concerto presso il punto VIP Merchandise segnalato con le bandiere rosse.

Il ritiro dei Lucky Dip, delle prenotazioni fatte direttamente con l’organizzazione dell’evento e degli accrediti sarà possibile presso la biglietteria di Via San Girolamo esclusivamente il giorno dello spettacolo.

INDIRIZZO: Biglietteria Teatro del Giglio, Via San Girolamo (Centro Storico di Lucca – Area Pedonale)

ORARI: Sabato 23 Settembre dalle 10:00 alle 21:00

Info sulla sicurezza

– l’area antistante l’ingresso verrà inibita al parcheggio.

– verrà creata un’area di pre-ingresso dove si accederà previa esibizione del biglietto e controllo con metal detector.

– in fase di accesso all’area concerto verranno ispezionate singolarmente le borse (che dovranno essere delle dimensioni consentite, ossia formato a5 o inferiore)

– per motivi di sicurezza non sarà previsto un deposito di zaini, borse, caschi o altri oggetti personali.

È del tutto vietato:

• introdurre valigie, trolley, borse e zaini più grandi del formato a5.

• introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

• introdurre trombette da stadio

• introdurre caschi

• introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio;

• introdurre catene;

• introdurre bevande alcooliche;

• introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile;

• accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

• introdurre o vendere all’interno dell’impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5l

• introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;

• introdurre bastoni per selfie e treppiedi;

• introdurre ombrelli e aste;

• introdurre strumenti musicali;

• introdurre penne e puntatori laser;

• introdurre droni e aeroplani telecomandati;

• introdurre apparecchiature per la registrazione audio/video;

• introdurre macchine fotografiche professionali e semiprofessionali;

• introdurre videocamere, gopro, powerbank, ipad e tablet;• introdurre biciclette, skateboard, pattini e overboard;

• introdurre tende e sacchi a pelo;

• introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

• esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

• svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento;

• porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

• danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

• arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;

• stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga

– ad ogni persona in evidente stato di ubriachezza e/o alterazione o per qualunque altro legittimo motivo, verrà inibito l’ingresso al concerto, pur in possesso di valido biglietto d’ingresso.

– le persone che verranno a trovarsi nelle medesime condizioni nel corso della manifestazione, creando disturbo o molestia ai presenti, saranno allontanate dal concerto.

– verrà adottata ogni altra azione che si ritenga necessaria per fornire il massimo livello di sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione.

Come arrivare

IN AUTO

Da Bologna

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino al casello di Lucca Ovest

Da Firenze

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca Ovest

Da Genova

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino al casello di Lucca Ovest

Da Milano

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino al casello di Lucca Ovest

Da Pisa

SS 12 dell’Abetone e del Brennero

Da Roma

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino al caselli di Lucca Ovest

Da Viareggio

Autostrada “Bretella” Viareggio-Lucca, uscita Lucca Ovest

IN TRENO

Saranno disponibili dei treni speciali in andata e ritorno, con orari e fermate intermedie, il cui elenco è consultabile qui.

IN BUS

Eventi in Bus

www.eventinbus.com

Telefono: 0585 44758

[email protected]

Parcheggi

Parcheggi prenotabili dal 4 settembre al 21 settembre a questo link.

Le aree di parcheggio saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di venerdì 22 settembre e dovranno essere liberate non oltre le ore 12:00 di domenica 24 settembre.

E’ previsto l’acquisto di un solo parcheggio alla volta per un massimo di tre prenotazioni ed il voucher è strettamente collegato alla targa.

E’ necessario registrarsi sul sito, seguire le indicazioni (scelta del parcheggio, scelta del mezzo, prenotazione) e di seguito inserire numero di targa e numero d’ordine del biglietto.

Il pagamento sarà possibile tramite PayPal.

