Rolling Stones, la scaletta del concerto di Lucca del 23 settembre 2017

I Rolling Stones si sono esibiti sabato 23 settembre 2017 a Lucca, in quella che è l’unica tappa italiana del No Filter Tour. Il concerto, inserito all’interno del breve tour che i rocker britannici hanno programmato in Europa, è una delle quattordici tappe che vedrà impegnati Mick Jagger e soci tra la prima decade di settembre e la fine di ottobre.

Un vero e proprio evento che si è tenuto all’area delle Mura Storiche, una location suggestiva che ha accolto le quasi 60mila persone accorse da tutta Europa. La scaletta ripercorre quella già proposta nel concerto di Amburgo, prima data del tour, con alcune sostanziali modifiche nella prima parte, tra le quali spicca la riproposizione di “As Tears Go By”, brano degli anni Sessanta riproposto anche nella versione italiana “Con Le Mie Lacrime”; italiano che è la lingua che lo stesso Mick Jagger ha utilizzato per buona parte del concerto per relazionarsi con il pubblico, raccontando anche la sua visita nella vicina Firenze dei giorni precedenti.

Rolling Stones, la scaletta del concerto di Lucca

Sympathy for the Devil

It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

Tumbling Dice

Hate to See You Go (Little Walter cover)

Ride ‘Em on Down (Jimmy Reed cover)

Con le mie lacrime (As Tears Go By)

Can’t You Hear Me Knocking

Let’s Spend The Night Together

You Can’t Always Get What You Want

Paint It Black

Honky Tonk Women

Happy

Slipping Away

Midnight Rambler

Miss You

Street Fighting Man

Start Me Up

Brown Sugar

(I Can’t Get No) Satisfaction

Gimme Shelter

Jumpin’ Jack Flash

