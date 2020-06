Si intitola Roots il nuovo album dei Roommates

Il cd fisico di “Roots”, nuovo concept album della rock band Roommates uscito finora solo negli store digitali, è da oggi, 5 giugno 2020, ordinabile negli store di Amazon, Ibs, Mondadori e in generale nei migliori negozi di dischi.

Per l’occasione la formazione ligure, formata da Davide Brezzo (chitarra e voce), Danilo Bergamo (chitarra e voce), Marco Oreggia (basso e voce) e Alessio Spallarossa (già noto batterista dei Sadist), terrà un mini show acustico domenica 7 giugno alle 21 in diretta sulle pagine ufficiali del locale milanese Rocknroll in streaming su Rocknroll Radio.

“Roots” è un concept album ispirato alla Divina Commedia che racconta, attraverso 10 brani, i sette vizi capitali partendo da “Path of the sinner”, una lenta discesa verso gli Inferi fino alla risalita (“Summit”) su una montagna alla ricerca della redenzione. Un cammino doloroso tra le sette piaghe dell’anima dove il rock vive e prende forma in un fiume sonoro dominato dalla sapiente mano del produttore Pietro Foresti (multiplatino già a fianco di membri di Guns ‘n’ Roses, Korn, Asian Dub Foundation, Unwritten Law).

