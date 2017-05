Che la ditta Rovazzi e co. fosse il top di gamma nel fantastico mondo del marketing lo avevamo già scoperto tempo fa. Alla prima “canzone” incisa da Fabio o addirittura in precedenza, quando le avvisaglie di quello che stava per venire alla luce erano già chiare. Ma oggi dopo aver ascoltato “Volare” tanto quanto basta per essere già alla nausea, provo a spiegarvi perché, secondo me, questa volta il “non cantante” ha esagerato.

Penso che il voler esasperare l’utilizzo di “cose che fanno tendenza” sia sempre sbagliato. Lo è per quanto riguarda gli oggetti materiali o le idee, figuriamoci se si parla di soggetti. Partendo da Gianni Morandi per finire all’ormai celebre Marco, meglio conosciuto come “Saluta Antonio”. Passando poi per Salvatore Esposito con addosso l’abito stereotipato del duro. Senza dimenticare tra gli altri Frank Matano, Angelo Duro, il mio intoccabile Javier Zanetti e Lodovica Comello, protagonisti occulti di un video di Rovazzi. Sì, anche Zanetti.

Sembra la cosa più banale del mondo, che solo a pensarci la risata da “dai, non puoi fare una cosa del genere” ti viene naturale. Ma invece no, è tutto vero. Pochi giorni prima J-Ax e Fedez per il video della loro “Senza pagare” si sono serviti di Pio e Amedeo per rendere più accattivante il loro prodotto. Hanno preso cioè uno tra i programmi tv più seguiti degli ultimi due anni come “Emigratis” e ne hanno fatto un video per la loro canzone. Stesso discorso ora per Rovazzi, dove il brand è lo stesso, ma l’idea è ancora più estremizzata.

Adesso, a prescindere dai personaggi presenti, se buttiamo anche un occhio al testo le cose non cambiano, anzi. Ritornano Instagram, i “mi piace” e tutto ciò che è young e che, in realtà, rappresenta l’essenza – sì, è brutto ammetterlo ma è così – del nostro quotidiano. Il tutto condito da un ritornello tormentone e da un beat che, a differenza dei due singoli precedenti, si fa odiare già al primo ascolto. C’è tutto, davvero: la tangenziale, il può solo accompagnare, il cane in autostrada (tra l’altro, lo stesso di “Andiamo a comandare”). Tutto quello che reputiamo ormai commerciale e quindi naturale. Luoghi comuni e pane quotidiano dei social: tutto questo è “Volare”.

Che poi, andando più a fondo, quello che preoccupa è anche il titolo. Perché rischiamo che la nostra musica veda una colonna portante come “Nel blu dipinto di blu” – anche conosciuta come “Volare”, appunto – sostituita, nell’immaginario o semplicemente nell’associazione di idee titolo-brano, da questa pseudo canzone. Crolla la sacralità a vantaggio di una strategia orientata alla vendita. Punto.

C’è troppa voglia di marketing in questi sei minuti di video. Troppe voci già imitate e già diventate parodie di se stesse. Fabio, stavolta hai esagerato. Ma il fatto è che il mercato ti darà ancora una volta ragione. E tutto questo ti farà volare.

Comments

comments