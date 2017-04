Royal Blood, il nuovo singolo si intitola Lights Out

I Royal Blood hanno appena fatto in tempo ad annunciare l’uscita del proprio secondo album, che si intitolerà “How Did We Get So Dark?”, che già ne abbiamo un piccolo assaggio: il nuovo singolo “Lights Out” è stato pubblicato nella tarda giornata di ieri, e ci riporta alle sonorità brevettate dal duo Kerr / Thatcher.

Il nuovo album è atteso per il 16 giugno (ulteriori dettagli qui), e le aspettative che vi sono riposte sono quanto mai alte: con un solo album alle spalle, nel 2014 i Royal Blood sono spuntati dal nulla e si sono ritagliati un posto d’onore sulle scene, colpendo per il proprio sound e per la peculiarità di essere un duo senza chitarra, formazione più unica che rara nel rock.

“Gli occhi mi bruciano,

spegni le luci

Non sei poi così difficile da dimenticare,

con tutte le luci spente”

Di seguito, il videoclip di “Lights Out”:

