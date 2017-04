Royal Blood, si intitola How Did We Get So Dark? il nuovo album in uscita a giugno

Chi aveva amato l’omonimo “Royal Blood“, primo album del duo inglese uscito nel 2014, ha di che festeggiare: il nuovo album dei Royal Blood si intitola “How Did We Get So Dark?” e arriva dritto dopo tre lunghissimi anni di attesa con una data di uscita pre-estiva, il 16 giugno, che farà felici tutti i fan di Mike Kerr e Ben Thatcher.

L’annuncio del nuovo album dei Royal Blood è stato fatto dalla band via Twitter con un interessantissimo videoclip accelerato.

How Did We Get So Dark? LP2 June 16th pic.twitter.com/0AJ2Qul5Es — Royal Blood (@royalblooduk) 11 aprile 2017

Il singolo che anticipa l’uscita di “How Did We Get So Dark?” si intitola “Lights Out” e il rilascio è previsto per oggi, 13 aprile, e l’attesa è veramente alle stelle. I Royal Blood si imbarcheranno poi in alcuni concerti di spessore nei festival inglesi ed europei, quali Glastonbury e il Nos Alive 2017 in Portogallo: ma per quanto riguarda il tour 2017 dei Royal Blood non si hanno ancora certezze.

Mesi fa il frontman Mike Kerr, in un’intervista dettagliata rilasciata ad NME, aveva confermato di aver scritto oltre cinquanta canzoni nuove per il seguito di “Royal Blood” e di aver scremato furiosamente i pezzi per ottenere un suono a suo dire “molto più sexy e sicuro del primo album“, mentre Ben Thatcher, il granitico batterista, aveva aggiunto di buon grado che “non ci trasformiamo nei Keane, tranquillo, siamo sempre impegnati a fare rock’n’roll.”

