Royal Blood tour 2017, un concerto in Italia a novembre

I Royal Blood hanno annunciato le date dei concerti autunnali. Il tour del duo britannico inizierà il 28 ottobre da Lisbona e si concluderà a Brighton il 29 novembre. Dei 15 live annunciati anche uno in Italia. Giovedì 2 novembre infatti ci sarà un live al Fabrique di Milano.

Il nuovo album dei Royal Blood è atteso per il 16 giugno (ulteriori dettagli qui), e le aspettative che vi sono riposte sono quanto mai alte: con un solo disco alle spalle, nel 2014 i Royal Blood sono spuntati dal nulla e si sono ritagliati un posto d’onore sulle scene, colpendo per il proprio sound e per la peculiarità di essere un duo senza chitarra, formazione più unica che rara nel rock.

Royal Blood tour 2017

Giovedì 2 novembre – Milano, Fabrique.

Biglietti disponibili da venerdì 26 maggio.

