RTL 102.5 Power Hits Estate 2018, questa sera lo show in diretta dall’Arena di Verona

Ogni estate ha il suo tormentone anzi, i suoi tormentoni. Il più bello di quest’anno? Lo scopriremo questa sera nella seconda edizione di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2018”.

In diretta dalle 20.30 in Radiovisione (canale 36 DTT e 750 di Sky) su RTL 102.5 la trasmissione vedrà avvicendarsi sul palco dell’Arena di Verona, sold out per l’occasione, i protagonisti musicali dell’estate che sta per chiudersi: Annalisa, Benji e Fede, Bianca Atzei, Boomdabash & Loredana Bertè, Calcutta, Carl Brave feat. Fabri Fibra e Francesca Michielin, Dolcenera, Elodie feat. Michele Bravi e Guè Pequeno, Emis Killa, Emma. E ancora Fabrizio Moro feat. Ultimo, Le Vibrazioni con. Jake la Furia, Lo Stato Sociale insieme a Luca Carboni, Malika Ayane, Negramaro, Takagi e Ketra feat. Giusy Ferreri, The Giornalisti, Fabio Rovazzi, The Kolors con J-Ax, Sfera Ebbasta, Baby K e Ghali.

Un grande show musicale, che, combinando la classifica Earone con i voti espressi dagli ascoltatori direttamente sul sito di RTL 102.5, incoronerà la migliore hit dell’estate 2018 e nel corso del quale non mancheranno i grandi nomi della scena internazionale, dai Thirty Seconds To Mars a Bob Sinclar, Aice Merton, Mihail e Alvaro Soler. Tanti anche gli ospiti a sorpresa, ad arricchire ulteriormente una serata che si annuncia spettacolare già sulla carta. E allora, che vinca il migliore.

