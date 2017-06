Compie diciotto anni Rugby Sound Festival, la rassegna che da quest’anno trasloca dalla storica location di Parabiago all’Isola del Castello di Legnano. La località, situata nella periferia milanese, ospiterà un’area nella quale oltre agli spettacoli musicali saranno presenti anche uno Sport Village con attività sportive e ricreative, aperto per tutta la giornata, e un’area food and beverage.

Le serate musicali, che inizieranno alle ore 21, presenteranno in cartellone i big della musica pop e rock italiana ed internazionale. Tra le star tricolori, hanno scelto Legnano come tappa del loro tour Litfiba, J-Ax e Fedez e Planet Funk, ma tra tutti spicca il nome dei The Darkness che saranno qui per la loro unica data italiana da headliner per l’estate 2017. Un cartellone ricco di eventi ad ingresso gratuito, come ad esempio Holi Festival Dei Colori (che vedrà in cabina di regia Dj Aladyn), per il quale sono attesi più di 40mila spettatori sparsi nei dieci giorni del calendario.

Rugby Sound Festival 2017, il calendario degli eventi

30/06 – Elio e Le Storie tese (15 € + ddp, 15 € in cassa)

01/07 – Planet Funk (5 € + ddp, 5 € in cassa)

02/07 – Paddy’s la festa irlandese con The Rumjacks e The Clan (ingresso gratuito)

03/07 – I Legnanesi (ingresso gratuito)

04/07 – Boomdabash (ingresso gratuito)

05/07 – Tre Allegri Ragazzi Morti (ingresso gratuito)

06/07 – The Darkness (15 € + ddp, 15 € in cassa)

07/07 – J-Ax & Fedez (30 € + ddp, 35 € in cassa)

08/07 – Litfiba (20 € + ddp, 20 € in cassa)

09/07 – Holi – Il festival del colori con Dj Aladyn (Radio Deejay) (ingresso gratuito)

Photo credit: Elena di Vincenzo

RugbySound17 from rugbysound on Vimeo.

