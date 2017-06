Sagra dei Fumetti di Verona 2017, il programma della rassegna al via il 9 giugno

Inizia oggi la quinta edizione della Sagra dei Fumetti di Verona che si tiene dal 9 all’11 giugno presso la nuova location del Parcheggio B dello Stadio Bentegodi di Verona.

Sarà Cristina D’Avena ad aprire la Sagra dei Fumetti nella prima serata con il suo rodatissimo concerto “Semplicemente Cristina”; la manifestazione del fumetto invece aprirà ufficialmente la mattina di sabato 10 proseguendo fino alla serata di domenica 11 giugno con il concerto di chiusura dei Poveri di Sodio accompagnati eccezionalmente da Omar Fantini e Gianluca Scintilla. La serata di sabato sera è stata affidata al concerto di Giorgio Vanni ed i Figli di Goku per la loro tappa veronese del “Dragon Ball Super Kame Hame Ha Tour”. Nel live di Cristina D’avena, in uno show che prevede il suo intero repertorio riarrangiato da un’orchestra di nove elementi e nove coristi, non mancheranno i classici cavalli di battaglia, ma anche diverse sorprese.

Sabato 10 giugno (dalle 10) – La Sagra dei Fumetti di Verona per la sua quinta edizione si sposterà in Zona Stadio in Via Frà Giocondo (Parcheggio B) aprendo ufficialmente i battenti la mattina di sabato 10 giugno facendo partire mille iniziative al suo interno con 15.000 mq e più di 80 espositori. Grazie alla collaborazione con Lucca Comics & Games la festa veronese si è rapidamente affermata come un evento imperdibile per gli appassionati e non, guadagnando consensi di pubblico e critica in un settore che vede Verona da sempre protagonista e fucina di talenti (fumettisti, disegnatori, musicisti addetti ai lavori provengono dalla nostra città).

Confermati artisti del calibro di Milo Manara, Laura Braga (Punisher, Superior Iron Man, Bombshell), Claudio Sciarrone (Pk, Disney), Sio, Angela Vianello e moltissimi altri. Tra le varie iniziative di sabato sono da segnalare due concorsi: la sfilata pomeridiana dei migliori Cosplayer italiani con il progetto “Be a Superhero Cosplay Contest” e il concorso dedicato alle giovani band musicali “Buskers Music Contest” che permetterà al vincitore di esibirsi sul palco principale di Lucca Comics più un viaggio in Giappone.

Alle 18:30 sul main stage live degli Jashgawronsky Brothers inventori della musica da riciclo. Per l’occasione eseguiranno dei nuovi pezzi dedicati ai cartoni animati tutti con strumenti inventati e ricavati da materiale riciclato. Da non perdere anche il concerto serale di Giorgio Vanni ed i Figli di Goku (Fabiano Pagnocci alle tastiere, Marcello Salcuni alla chitarra, Paolo Polifrone al basso e Fiore Garcea alla batteria). Il popolare interprete maschile di centinaia di sigle di cartoni animati ha pubblicato recentemente il nuovo singolo “Dragon Ball Super Kame Hame Ha” (il video ha già oltrepassato il milione di visualizzazioni) ed è tornato in tour dove non mancheranno in scaletta le sigle di “Superman”, “Pokemon”, “Dragon Ball”, “One Piece”, “Naruto” e moltissime altre.

Domenica 11 giugno – La mattina di domenica prevede diverse iniziative tra cui un omaggio a Bud Spencer che inizierà con un un Flashmob Live in cui tutto il pubblico de La Sagra dei Fumetti verrà coinvolto in un enorme Coro dei Pompieri, proprio come nel film “Altrimenti ci arrabbiamo”.

A seguire il concerto della Bulldozer Band con tutti i brani più celebri dei film di Spencer e Terence Hill, una gara di birra e salsicce e, in anteprima assoluta a livello nazionale, la presentazione del nuovissimo videogioco e del fumetto ufficiali con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Alle 18:30 concerto dei Brakeless Therapy super band formata dai più richiesti turnisti italiani (Ricky Quagliato alla batteria, Riccardo Di Vinci al basso, Marco Zago alle tastiere, Filippo Piva alla chitarra e Giovanni Forestan), con ospite speciale Massimo Luca storico chitarrista di Lucio Battisti nonchè autore ed interprete di alcune sigle memorabili come “Goldrake”, “Ufo Robot” e “Huck & Jim”.

Chiuderanno la manifestazione Scintilla, Omar Fantini ed i Poveri di Sodio in: “80 voglia di Gag”: il nuovo concerto/spettacolo in anteprima assoluta con protagonisti i comici di “House of Gag” che vi condurrà in un viaggio comico musicale negli anni ottanta. La band veronese dei Poveri di Sodio, grazie alle numerose collaborazioni, a centinaia di concerti, agli arrangiamenti originali, alla formazione non comune (cinque musicisti-cantanti: Alberto Grisi alla batteria, Andrea Lucchi al basso, Michela Aru al flauto traverso, Davide Moschini alla chitarra e Luca Lancini alle tastiere) e soprattutto al “poco sodio”, è diventata, di fatto, uno dei gruppi di riferimento nell’ambito delle “Cartoon Cover Band” in Italia.

Il programma completo è sul sito de La sagra dei fumetti.

