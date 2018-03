Salmo, annunciati due concerti nei palazzetti a Roma e Milano

Salmo ha appena annunciato due concerti a Roma e Milano, rispettivamente al Palalottomatica e al Mediolanum Forum. Le date: il 16 dicembre 2018 per il concerto nella capitale e il 22 dicembre per quella milanese.

Il rapper sardo, che proprio oggi parte per un tour europeo che lo vedrà protagonista per nove date nelle principali capitali come Madrid, Parigi, Berlino e Bruxelles, conferma l’intenzione di non fermare il suo Hellvisback tour dopo averlo portato nei maggiori club italiani, decide anzi di alzare il tiro e di regalarsi due delle arene indoor più importanti in Italia.

I biglietti per i concerti di dicembre saranno disponibili su ticketone.it dalle ore 10 di giovedì 29 marzo 2018 e in tutti i punti vendita TicketOne e rivendite autorizzate dalle ore 10 di martedì 3 aprile 2018.

Salmo tour 2018

16 dicembre 2018 – Palalottomatica, Roma

22 dicembre 2018 – Mediolanum Forum, Milano



