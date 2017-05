Salmo tour 2017, il calendario dei concerti estivi

Non intende fermarsi l’Hellvisback tour di Salmo. I concerti del rapper di Olbia infatti continueranno anche in estate. La tournée partirà il 9 giugno da Bari e toccherà le città di Fontaneto D’Agogna (23 giugno), Bellagio (30 giugno), Senigallia (1 luglio), Arezzo (8 luglio), Cassano Magnago (21 luglio), Torino (22 luglio), Majano (28 luglio), Riccione (30 luglio) e infine Modena (9 settembre).

I biglietti saranno disponibili su TicketOne dalle ore 10:00 di martedì 9 maggio, in tutti i punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate dalle ore 10:00 di venerdì 12 maggio.

Salmo tour 2017, le date estive

9 giugno: Medimex, Bari – Ingresso Gratuito

23 giugno: Phenomenon Open Air Festival, Fontaneto D’Agogna (NO)

30 giugno: Lido di Bellagio, Bellaggio (CO)

1 luglio: Mamamia Summer Festival, Senigallia (AN)

8 luglio: Mengo Music Fest, Arezzo – Ingresso Gratuito

21 luglio: WOODOO Fest, Cassano Mangano (VA) – Biglietti in vendita da oggi

22 luglio: NEXT Festival Torino, Torino

28 luglio: Festival di Majano, Majano (UD)

30 luglio: Aquafan – Riccione

9 settembre: Area di Ponte Alto, Modena

