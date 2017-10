Sam Smith, annunciati data d’uscita e titolo del nuovo disco

Uscirà il 3 novembre 2017 e si intitolerà “The Thrill Of It All” il secondo disco di Sam Smith, in pre-order già da oggi con la traccia “Pray” come instant gratification.

Anticipato dal singolo “Too Good At Goodbyes” (gia arrivato a quota 70 milioni di views col video), l’album, disponibile in digitale, cd e vinile special edition con 14 tracce, arriva a tre anni da “In The Lonely Hour”, l’esordio da record, che all’epoca fere segnare cifre da capogiro: 12 milioni di copie vendute, una messe di premi prestigiosi e due singoli “I’m Not The Only One” e “Stay With Me”, rispettivamente da 89 e 776 milioni di views su YouTube.

Stando ai risultati, quindi, non stupisce che Sam Smith abbia deciso di portare avanti il su lavoro con l’amico e collaboratore di lunga data Jimmy Napes, a cui si aggiungono questa volta nomi del calibro di Timbaland, Malay, Jason “Poo Bear” Boyd e Stargate alla produzione e un artista di estrazione indipendente come YEBBA in “No Peace”, unico featuring del disco.

Riuscirà a bissare i numeri dell’esordio? Chissà. Intanto non resta che godersi la performance di domani, sabato 7 ottobre 2017, al “Saturday Night Live” e più avanti, in novembre, lo speciale presso gli studi della BBC, che includerà performance di canzoni che Sam non ha mai eseguito prima d’ora per un pubblico televisivo.

Tracklist:

Too Good At Goodbyes Say It First One Last Song Midnight Train Burning Him Baby, You Make Me Crazy No Peace (feat. YEBBA) Palace Pray Nothing Left For You The Thrill Of It All Scars One Day At A Time

