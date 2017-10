Sam Smith tour 2018, annunciati due concerti in Italia

Dopo più di tre anni dall’uscita del fortunatissimo primo disco “In The Lonely Hour”, Sam Smith ha pubblicato un nuovo singolo “Too Good at Goodbyes”, tratto da “The Thrill Of It All”, secondo album previsto per il prossimo 3 novembre. E proprio “The Thrill Of It All” sarà il fulcro dei concerti che l’artista britannico ha annunciato oggi. Per quanto riguarda l’Italia, Smith si esibirà a Milano e Verona rispettivamente venerdì 11 maggio 2018 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e sabato 12 maggio all’Arena.

Come noto, Sam Smith ha debuttato nel 2013 con il suo primo album “In the Lonely Hour”, dal quale sono stati estratti i singoli “I’m Not The Only One” (certificato Doppio Platino in Italia) e “Stay With Me” (certificato tre volte Platino in Italia), che hanno raggiunto le vette delle classifiche mondiali collezionando su YouTube milioni di visualizzazioni (900 milioni il primo, 798 milioni il secondo).

Sam Smith tour 2018, le date dei concerti

Venerdì 11 maggio 2018 – Mediolanum Forum, Assago (MI)

Apertura porte: h 19.00

Inizio concerto: h 21.00

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

Tribuna parterre numerata – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

1 anello tribuna gold numerata – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

1 anello numerato – € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

2 anello numerato – € 41,22 + € 6,18 diritti di prevendita

I prezzi indicati sono comprensivi di €1 per la charity War Child

Sabato 12 maggio 2018 – Arena di Verona

Apertura porte: h 19:00

Inizio concerto: h 21:00

Prezzi biglietti:

Poltronissima gold numerata – € 81,22 + € 12,18 diritti di prevendita

Poltronissima silver numerata – € 71,22 + € 10,68 diritti di prevendita

Poltronissima numerata – € 61,22 + € 9,18 diritti di prevendita

Poltrona numerata – € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

Gradinata numerata – € 51,22 + € 7,68 diritti di prevendita

Gradinata libera – € 41,22 + € 6,18 diritti di prevendita

I prezzi indicati sono comprensivi di €1 per la charity War Child

Biglietti disponibili in esclusiva presale Vivo Club dalle ore 10 di giovedì 26 ottobre. Gli iscritti potranno acquistare due biglietti a codice.

Biglietti disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 10 di venerdì 27 ottobre e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10 di lunedì 30 ottobre.

