Si intitola Cooper il nuovo singolo dei Santamarya

È uscito lo scorso 15 maggio “Cooper”, il nuovo singolo dei Santamarya, giovane band originaria della Tuscia Viterbese, Artisti della Settimana per Discovered di MTV New Generation e finalisti all’ultimo Primo Maggio Next.

“Cooper“, rifacendosi alla produzione dei Nostri caratterizzata da testi che si nutrono della migliore tradizione cantautorale italiana e indossano forme internazionali, è un brano anamorfico e straniante, in bilico tra realtà e sogno. Le immagini del video promozionale dell’ultimo singolo dei Nostri evocano le atmosfere di Twin Peaks: più il protagonista si addentra nell’universo creato da David Lynch, più il mondo reale si fa rarefatto e la ricerca della verità diventa marginale rispetto al sogno.

