Carlos Santana tornerà in Italia durante la prossima estate con il suo Divination Tour 2018. Il leggendario chitarrista infatti si esibirà il 28 giugno a Milano, il 29 a Padova e l’1 luglio a Cattolica.

Attualmente impegnato in una residency a Las Vegas alla House of Blues presso il Mandalay Bay Resort and Casino, Santana ha partecipato nel 2017 insieme a Cindy Blackman e agli Isley Brothers al disco “Power of Peace“, una vera e propria celebrazione delle sonorità funk, soul, blues, rock, jazz e pop con le quali l’artista ha avuto modo di sperimentare durante la sua lunga e fortunata carriera.

Santana tour 2018, le date dei concerti

28 giugno

Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro

29 giugno

Padova, Arena Live! Gran Teatro Geox

1° luglio

Cattolica, Arena Della Regina

Biglietti disponibili dalle 10:00 di giovedì 8 febbraio su Ticketmaster e Ticketone.

