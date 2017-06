29.All Along the Watchtower (Bob Dylan) (con Glen Hansard) (e con Red Limo String Quartet)

26.Song of Good Hope (Glen Hansard) (con Glen Hansard)

20.Isn’t It a Pity (George Harrison)

17.Out of Sand

16.The Kids Are Alright (Who)

15.Picture in a Frame (Tom Waits)

12.Far Behind

10.Setting Forth

7.Sleeping by Myself (con Red Limo String Quartet)

6.Without You

5.Can’t Keep (Pearl Jam)

4.I Am Mine (Pearl Jam)

Dopo lo straordinario concerto di sabato a Firenze Rocks che ha incantato 50 mila persone, lunedì 26 giugno 2017, Eddie Vedder ha fatto tappa al Teatro Greco di Taormina per il primo dei due live in programma. Questa sera si replica.

