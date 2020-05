Sconcerto, guarda l’intervista di Francesca Ceccarelli a Fabio Cinti

La giornalista Francesca Ceccarelli ha intervistato il cantautore Fabio Cinti, appena uscito con il suo nuovo album “Al blu mi muovo”, sulla pagina Facebook di Sconcerto, un format nato durante la quarantena e mirato al coinvolgimento di musicisti e addetti ai lavori colpiti dalla battuta di arresto subita dal mondo dello spettacolo.

Fabio è un musicista, cantautore, autore e ha una storia musicale a tutto tondo. Le svariate ed illustri collaborazioni si accavallano: da Morgan, Massimo Martellotta dei Calibro 35, presenti nell’EP del 2011 “L’esempio delle mele”, sino ai featuring più recenti, da Battiato, Benvegnù a Nada. Nel 2018 l’artista è insignito della Targa Tenco come migliore interprete per l’album “La voce del padrone” – un adattamento del famoso disco di Franco Battiato. In brani come “Amore Occasionale” la poesia di Cinti sfiora la bellezza inarrivabile dell’immortale Piero Ciampi. Guarda il video integrale disponibile sulla pagina Facebook ufficiale di Sconcerto.

