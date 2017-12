Scorpions tour 2018, un concerto all’Arena di Verona a luglio

Il Crazy World Tour degli Scorpions farà tappa il prossimo 23 luglio 2018 all’Arena di Verona. Quella di Verona sarà l’unica data italiana del gruppo tedesco.

Nel 2015 gli Scorpions hanno festeggiato un traguardo importante come quello dei 50 anni di carriera. Lo scorso 24 novembre, inoltre, è uscita una loro raccolta di ballad dal titolo “Born to Touch Your Feelings – Best of Rock Ballads”. La band avrà alla batteria Mikkey Dee dei Motörhead.

Scorpions tour 2018

23 luglio – Arena di Verona

Apertura porte: ore 18:30

Inizio concerto: ore 21:00

Prezzo del biglietto: a partire da €50,00+ d.p.

Biglietti in vendita su www.the-scorpions.com a partire dalle ore 10.00 di martedì 12 dicembre.

Biglietti in vendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 13 dicembre.

