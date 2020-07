Selah Sue condivide l’introspettivo video di Always.

La cantautrice belga Selah Sue, più volte disco di platino, pubblica il video musicale di “Always – Cosmo“, un momento saliente del suo nuovo EP Bedroom grezzo e disinibito (Because Music). Il video è una rappresentazione onirica di Sela con i suoi due figli, immersa nella luce dorata del sole mentre afferma la sua devozione alla sua famiglia, una dichiarazione severa e profonda sollevata dall’arrangiamento regale della canzone e dalla produzione clamorosa. Gli ultimi momenti della traccia lasciano il posto a un’ambientazione più intima: Selah sola con i suoi tasti di pianoforte appena nati e tintinnanti e la voce del bambino che la interpreta.

Il video arriva nel mezzo di un ringiovanimento creativo avviato con l’anno in corso per Selah Sue. Il suo EP Bedroom – composto da canzoni scritte nel magico momento del parto del suo primo figlio – è una pura dimostrazione di emozione materna sostenuta dalla produzione avventurosa di Kwes (Solange, Tirzah, Kelela) che mette la chitarra acustica di Selah e il suo dolce suono in prima linea.

Stream the Bedroom EP: https://selahsue.lnk.to/bedroomYo

Durante il blocco dovuto al COVID, le sessioni di ninne nanne di Selah Sue su Facebook sono state una fonte di conforto per i fan, mentre ha suonato versioni ridotte delle sue canzoni e ha aperto uno spiraglio sulla sua vita familiare durante la quarantena.

Ulteriori informazioni sulle sessioni sul suo Facebook: https://www.facebook.com/SelahSue

Dopo l’uscita nel 2015 di Reason, Selah Sue è stata nominata Migliore artista femminile ai Music Industry Awards e ha collaborato con J. Cole, DJ Fresh, Diplo, Childish Gambino, Ludwig Göransoon, Robin Hannibal, Hudson Mohawke e altri. La camera da letto segna il ritorno di una stella e un segnale di altre cose a venire, tra cui un nuovo LP.

Comments

comments