Cuoricinici è un brano di sfogo, contenente anche una bella parolaccia liberatoria contro tutte le ipocrisie sentimentali di questi ultimi anni tra social e realtà. Il nuovo singolo dei Selton anticipa l’uscita del quarto album in studio dei quattro brasiliani, atteso per settembre 2017 con la produzione di Tommaso Colliva (già con Calibro 35 e Afterhours).

Ai Selton sono sempre piaciuti molto i giochi di parole dal doppio significato: la band brasiliana, ormai italiana di adozione, ha presentato il nuovo singolo per l’estate 2017 che si intitola “ Cuoricinici “, e arriva a due anni di distanza dal disco “Loreto Paradiso” che era stato un buon successo nella bella stagione di due anni fa.

