È un freschissimo omaggio alla dance degli anni ’90 l’ultimo nato in casa Senhit, “Hey Buddy!”, presentato ieri a Milano nel delizioso contesto del The Yard. Un EP da ascoltare, ma soprattutto da ballare e col quale la cantante bolognese di origini eritree – da poco rientrata da un tour europeo che l’ha vista calcare i palchi di Amsterdam, Parigi, Manchester, Londra e Berlino – sarà in giro per lo Stivale quest’estate. Gli appuntamenti saranno il 10 luglio a Brescia, il 27 a Caorle (VE) e il 25 agosto a Mestre (VE) con il Festival Show e, ancora, come guest musicale Giochi del calcio di strada, l’8 e il 9 luglio a Finale Ligure (SV), il 15 e 16 luglio a Rimini e il 22 e 23 a Bibione (VE).

Disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download, “Hey Buddy!” contiene tre inediti prodotti da Brian Higgins (Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Kaiser Chiefs, ecc.), il singolo “Something On Your Mind” (entrato al 23° posto della Club Chart UK di Music Week), “(Went Out) With A Bang”, “Last Tango” e uno prodotto da Corrado Rustici, “Higher”, dal sapore decisamente più pop rock. Un piccolo gioiello dalle sonorità club dance e una dedica tutta speciale, già a partire dal titolo, a Buddy, l’inseparabile cagnolino di Senhit, da anni attiva a sostegno dell’associazione Save The Dogs.

E poi ci sono i club mix di Rich B e Phil Mariott di “Living For The Weekend” ft. Marracash e quello del duo Ke De Ta di “Something On Your Mind”, nati, come tutti i pezzi prodotti da Higgins, in seno al collettivo Xenomania. “È una grande casa di artisti nel sud dell’Inghilterra. Sono energici, spontanei, esprimono tutta la grinta che parte dalla dance anni ’90, il periodo più bello della musica dance pop secondo me!”, racconta Senhit, carichissima come sempre e super vogliosa di far ballare anche l’Italia con la buena vibra di “Hey Buddy!”.

Comments

comments