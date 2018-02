Sepultura tour 2018, due concerti in Italia a febbraio

Si avvicinano sempre di più le date italiane del Machine Messiah tour dei Sepultura, che toccheranno per la precisione Roma il 27 febbraio 2018 e Milano il giorno successivo, il 28 febbraio.

Per l’occasione, la band di Andreas Kisser e soci sarà accompagnata dai tedeschi Obscura e dagli americani Goatwhore e Fit For An Autopsy.

Durante il lancio della tournée europea, il chitarrista dei Sepultura ha dichiarato: “Sono davvero felice di annunciare il nostro primo tour da headliner dalla pubblicazione di ‘Machine Messiah’. Non potrei essere più contento di così nell’essere accompagnato da band straordinarie come Obscura, Goatwhore e Fit For An Autopsy! Quindi state pronti, il Messia si sta per mettere in moto. A presto!“.

Sepultura tour 2018, le date dei concerti

27 febbraio 2018 – Roma @ Orion Club

28 febbraio 2018 – Milano @ Magazzini Generali

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone.

