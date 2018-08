Settembre|Prato è Spettacolo, il programma della quarta edizione

Quarta edizione alle porte per il festival Settembre|Prato è Spettacolo, la rassegna non solo musicale che si tiene tra fine agosto e i primi giorni di settembre nella cittadina toscana.

Quest’anno il cartellone musicale prevede cinque date e spazia dal cantautorato di Cristiano De André, al rock dei The Darkness passando per una doppia serata dedicata all’indie nostrano con i The Zen Circus in coppia con i A Toys Orchestra e a quello internazionale con Einstürzende Neubauten, dEUS e Blonde Redhead.

Tutti i concerti avranno luogo in Piazza Duomo, con il primo appuntamento fissato per giovedì 30 agosto 2018 per il concerto di Caparezza. I biglietti sono reperibili nelle principali rivenditorie fisiche e online. Di seguito il programma con date e artisti:

Settembre Prato è Spettacolo, il programma dei concerti:

30 agosto 2018 – Caparezza

31 agosto 2018 – The Darkness

1 settembre 2018 – Einstürzende Neubauten / dEUS / Blonde Redhead

2 settembre 2018 – The Zen Circus + A Toys Orchestra

3 settembre 2018 – De André canta De André

Il programma completo di tutti gli eventi è disponibile qui sul sito ufficiale della manifestazione.

Comments

comments