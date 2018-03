Sexto Nplugged ha annunciato i primi nomi della lineup dell’edizione del 2018 del festival. Rassegna consolidata e dalla storia prestigiosa, negli anni ha ospitato artisti del calibro di Mark Lanegan, Air, The Lumineers, Einsturzende Neubauten, St. Vincent, Goldfrapp, Of Monsters And Men, Anna Calvi e Calexico.

I primi due nomi annunciati per l’edizione 2018 sono i Mogwai e gli Interpol. Mentre per la band scozzese la data friulana sarà inserita all’interno di un tour italiano, per il combo newyorkese quella del Sexto’Nplugged sarà l’unica tappa italiana per la prossima estate. La band di Paul Banks, protagonista di un tour di celebrazione del quindicesimo anniversario del disco di debutto “Turn on the Bright Lights” nel corso del 2017, è attualmente in studio per lavorare al nuovo album in uscita nel corso dell’anno.

Confermata infine la location del festival, la centrale Piazza Castello di Sesto Al Reghena che ospiterà nel corso dell’estate altri artisti in fase di definizione.

Sexto NPlugged 2018, la lineup del festival

26 giugno – Interpol

9 luglio – Mogwai

Comments

comments