Sexto Nplugged 2020, la lineup del festival

Sexto Nplugged conferma l’edizione 2020, pur a fronte delle numerose cancellazioni e dei posticipi al 2021 degli artisti confermati per quest’anno. Confermata la location, quella Piazza Castello che ormai da più di dieci anni porta a Sesto Al Reghena (PN) una lineup che presenta nomi emergenti della scena alternative insieme a vere e proprie icone. Negli ultimi anni sono passati sul palco di questa rassegna nomi del calibro di St.Vincent, Einsturzende Neubauten, Billy Corgan, Michael Kiwanuka, AIR, Mogwai ed Interpol, a conferma di una selezione artistica ricercata ma capace di attrarre un pubblico numeroso.

Una scommessa anche la “nuova” lineup del 2020, che dal punto di vista organizzativo risente delle normative COVID che hanno rivoluzionato il come si vive un concerto questa estate. Posti a sedere sanificati, distanziamento sociale, posti limitati e prodotti per la disinfezione, oltre al monitoraggio costante del rispetto delle regole da parte dell’organizzazione. Inoltre, al contrario degli altri anni, per alcuni eventi non saranno a disposizione le prevendite presso la sede di Pro Sesto.

Il primo artista confermato è Low Roar, progetto nato in Islanda dal californiano Ryan Karazija che a novembre ha pubblicato il quarto lavoro “ross.”, che lo ha visto lavorare con Andrew Sheps (Adele, Hozier) e Mike Lindsay (Lamp). Un lavoro di elettronica minimalista che ha trovato spazio anche in “Death Stranding”, il videogioco del 2019 dell’ideatore della saga Metal Gear Hideo Kojima che ha ospitato alcune canzoni nella sua colonna sonora.

Si preannuncia come ambiziosa la serata dell’8 agosto, organizzata in collaborazione con Wakeupanddream: Teho Teardo, artista pordenonese, porterà infatti la sonorizzazione dei film di Man Ray “Le retour à la raison”, “L’étoile de mer” e “Emak Bakia”. Concept nato nel 2014 come accompagnamento sonoro di una mostra tenutasi a Villa Manin, il progetto si è poi espanso anche dal punto di vista discografico. Il musicista, che negli anni ha collaborato anche con Blixa Bargeld dei già citati Einsturzende Neubauten, in questo contesto verrà accompagnato da Ambra Chiara Michelangeli alla viola e Elena De Stabile al violino, ai quali si aggiungeranno altri quaranta musicisti, tra chitarristi e bassisti selezionati in queste settimane, per l’ultimo brano in scaletta “L’étoile de mer (Marcia funebre del 1900)”.

La rassegna si chiuderà domenica 9 agosto con l’esclusiva nazionale dei danesi Efterklang. Il trio di Copenhagen porterà la sua quinta opera “Altid Sammen”, nei negozi dallo scorso settembre e che vede il gruppo esibirsi con un approccio di tipo minimale, con la voce di Casper Clausen che canta nella sua lingua madre testi considerati tra i più personali di sempre. Dall’ultima fatica è anche tratto il singolo più recente, la canzone “Vi Er Uendelig”, che vede come protagonista la modella danese Helena Christensen e un omaggio alla performance televisiva degli anni Sessanta della rockstar francese Johnny Hallyday.

Sexto Nplugged 2020-2021, la lineup

7 agosto 2020 – Low Roar

8 agosto 2020 – Teho Teardo

9 agosto 2020 – Efterklang

20 giugno 2021 – Cat Power

23 giugno 2021 – Foals

