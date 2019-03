Sexto’Nplugged 2019, la lineup del festival

Con una storia più che decennale, torna anche la prossima estate Sexto’Nplugged, il festival che negli anni ha ospitato nella centrale Piazza Castello di Sesto al Reghena (PN) nomi di spicco della musica nazionale ed internazionale: solo lo scorso anno, nella lineup erano presenti artisti del calibro di Air, Interpol e Mogwai.

Il festival, ancora in fase di definizione, ha già annunciato i primi due nomi che si esibiranno: Billy Corgan, il leader degli Smashing Pumpkins che sarà protagonista di una delle tre date italiane del suo tour europeo, e Sharon Van Etten, la cantautrice statunitense in tour per promuovere l’ultimo “Remind Me Tomorrow”.

I biglietti per i due concerti sono già disponibili e, come da tradizione, sono disponibili pacchetti viaggio per chi decidesse di pernottare in Friuli Venezia Giulia.

Sexto’Nplugged 2019

Sesto Al Reghena (PN), Piazza Castello

2 luglio – Billy Corgan (35 euro più prevendita)

8 luglio – Sharon Van Etten (18 euro più prevendita)

Comments

comments