Sfera Ebbasta e Charlie Charles ai ferri corti? Impazza la polemica su Instagram

Sfera Ebbasta, dopo aver ricevuto l’Mtv Music Awards, è volato insieme a Shablo in Sardegna per girare il video del nuovo singolo che uscirà il prossimo 9 giugno.

Questa notte il producer Charlie Charles in una Instagram Stories, presto cancellata, ha scritto di non volerne più sapere del rapper di Ciny pregando i fan di non chiedere più nulla su di lui. Il messaggio in questione era “condito” da un bel dito medio.

Poche ore fa Sfera Ebbasta ha risposto a Charlie Charles sempre su Instagram Stories, diventato ormai l’unico mezzo rimasto ai rapper per i dissing. Di seguito, la risposta di Sfera.

Charlie Charles ha poi condiviso la risposta di sfera aggiungendo…

Tutta questa storia, al momento, non sembra altro che un goffo tentativo promozionale. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno nuovi sviluppi.

