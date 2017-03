Sfera Ebbasta, si intitola Dexter il nuovo singolo

Si intitola “Dexter” il nuovo singolo di Sfera Ebbasta. Il brano, prodotto da Charlie Charles e Sick Luke è uscito venerdì 10 marzo e in poche ore ha raggiunto la prima posizione di iTunes.

Il pezzo, dedicato al cartone anni ’90 trasmesso in Italia da Cartoon Network e incentrato sulla storia del giovane e geniale scienziato Dexter, era stato suonato in anteprima alla data del 3 marzo ai Magazzini Generali di Milano (trovate qui il report del concerto).

Il rapper di Ciny, dopo aver concluso il tour con due sold out a Milano, non intende fermarsi e chissà che questo nuovo singolo non sia altro che il primo passo di avvicinamento verso il nuovo album di inediti.

Sfera Ebbasta – Dexter – La copertina del singolo

Ascolta qui sotto “Dexter”, il nuovo brano di Sfera Ebbasta.

