Youth – Shawn Mendes ft. Khalid

Collaborazione interessante tra due classe ’98. Il pezzo non è esattamente un tormentone, ma si ritaglierà il suo spazio. F.R.

Peace & Love – Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Ghali

Sfera cavalca al meglio l’onda di indignazione popolare generata dagli influencer del twitter, pubblicando un pezzo insieme a Ghali. Questa la sentiremo fino a settembre. Fatevene una ragione. S.M.

Missili – Frah Quintale ft. Giorgio Poi

La definitiva consacrazione di Frah, per niente inaspettata, visto l’andazzo. Missili: nomen omen. F.R.

Italiana – Fedez e J-AX

Terzo pezzo estivo, e futuro tormentone, in tre anni, se non è record poco ci manca. Fedez e Ax chiudono al meglio il loro progetto congiunto. S.M.

Move To Miami – Enrique Iglesias ft. Pitbull

Mah. Leggendo i nomi penseremmo che qualcuno avrebbe potuto far fronte all’avanzata di “Peace & Love” e “Italiana”, invece, niente da segnalare. F.R.

Jump – Julia Michaels ft. Trippie Redd

Il pop nel 2018 suona in questo modo, meglio capirlo il prima possibile. S.M.

What If This Is All The Love You Ever Get? – Snow Patrol

Qui qualcuno si deve esser reso conto che non si può campare di rendita, che prima o poi i fan di Grey’s Anatomy non basteranno più, ed ecco che tirano fuori un pezzo che si difende benissimo. F.R.

Pensare troppo mi fa male – Federica Abbate ft. Marracash

Dopo un paio di pezzi anonimi, Federica torna a far coppia con Marracash e pubblica, finalmente, un brano degno di nota. Il flow di Marra, poi, è rovente. S.M.

Hunger – Florence + The Machine

Il testo del giorno, probabilmente. Poi, per valorizzarlo, ci vuole una certa intensità vocale. In altre parole, ci vuole Florence Welch. F.R.

LSD – Diplo, Sia, Labrinth

I tre hanno fatto squadra e presto pubblicheranno un album insieme. Niente dancehall nel primo singolo, ma tanti suoni psichedelici. S.M.

Comments

comments