Sfera Ebbasta, il nuovo album uscirà il 19 gennaio 2018

Uscirà venerdì 19 gennaio 2018 il nuovo album di Sfera Ebbasta. Non poteva partire nel modo migliore il 2018 per il rapper che, tramite i propri canali social, ha annunciato l’uscita di un nuovo progetto discografico. Al momento, non si conosce ancora il titolo del secondo disco di Sfera Ebbasta. L’unica certezza, oltre al giorno di uscita della release, è che ad aprile partirà in tour (qui è disponibile il calendario dei concerti).

Il suo omonimo primo album è stato certificato disco di platino ed è rimasto più di 65 settimane nella top 40 dei dischi più venduti del paese. Inoltre, il progetto editoriale “Zero”, prima e vera autobiografia del rapper, ha riscosso un buon risultato.

Comments

comments