Sfera Ebbasta, record di streaming in 24 ore con i brani di Rockstar

Due pezzi, inoltre, “ Cupido ” feat. Quavo e “ Rockstar ” sono addirittura entrati nella classifica top 100 global . Sfera è il primo artista italiano a riuscire in questa piccola impresa.

Il nuovo album di Sfera Ebbasta “ Rockstar ” è uscito lo scoro venerdì. Il ritorno sulle scene del trap king di Cinisello, tra i più attesi del nuovo anno, non ha deluso le aspettative. Lo dimostrano i numeri clamorosi pubblicati oggi da Spotify . Ben 7 canzoni su 11 hanno infatti superato il precedente record italiano di 495.971 stream stabilito da Salmo in 24 ore con il brano “Perdonami”. I primi posti della classifica italiana sono tutti occupati dai brani di “Rockstar”. La titletrack ha fatto registrare ben 873.824 ascolti . Di seguito, tutti i dati.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.