Sfera Ebbasta tour 2017, le date dei concerti in Europa

“A sei mesi dall’uscita dell’album non avrei mai pensato di poter intraprendere anche un tour europeo con la mia musica. – ha sottolineato Sfera– Ovviamente sono molto orgoglioso di questo, soprattutto perché accade raramente che il rap italiano valichi i confini nazionali, in particolare modo ad un primo disco. Fortunatamente la musica è un linguaggio universale e ha il potere di unire le persone di ogni dove, lingua e nazionalità”.

Lo “Sfera Ebbasta European tour 2017” partirà da Mons il prossimo 24 Marzo per poi proseguire a Zurigo (25 Marzo), Basilea (31 Marzo), Stoccarda (1 Aprile), Nova Gorica (8 Aprile), Londra (11 Aprile), Locarno (13 Aprile), Luxemburgo (15 Aprile) e terminare a Ginevra il 22 Aprile.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.