Sfera Ebbasta Tour 2018, annunciate le date estive

1 luglio Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival 5 luglio Legnano (Mi), Rugby Sound Festival 6 luglio Verona, Bastioni Città di Nimes 12 luglio Pescara, Terra Sound Festival 20 luglio Collegno (To), Parco della Certosa Reale – Flowers Festival 21 luglio Roma, Rock In Roma 25 luglio Rimini, Altromondo Studios 28 luglio Quartu Sant’Elena (Ca), Arena Sant’Elia 4 agosto Lignano Sabbiadoro (Ud), Arena Alpe Adria 11 agosto Jesolo, Arena Beach

Sfera Ebbasta è tornato nei negozi lo scorso gennaio con “Rockstar”, disco che sta collezionando importanti numeri di vendita e streaming e che lo ha incoronato come nome di riferimento della trap italiana.

Il tour estivo, che partirà il primo luglio dal Lucca Summer Festival, sarà focalizzato sui maggiori festival nazionali: tra le rassegne confermate sono presenti anche il Rugby Sound Festival, il Flowers Festival e il Rock In Roma.

Sfera Ebbasta ha annunciato le date del suo prossimo tour estivo. La serie di concerti, che si terrà tra i mesi di luglio ed agosto, arriverà dopo i numerosi sold out collezionati nell’imminente tour primaverile, che vede già più di dieci concerti con lo stato di tutto esaurito.

