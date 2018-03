Sfera Ebbasta, sold out 12 date del Rockstar tour 2018

Sfera Ebbasta continua a collezionare sold out, 12 date sono già esaurite e restano pochissimi biglietti per le date di Napoli e Senigallia. Un disco che non smette di ottenere consensi, “Rockstar”, a sei settimane dall’uscita, resta al primo posto della classifica FIMI ed è già stato certificato doppio disco di platino.

Ad un mese esatto al debutto del Rockstar Tour 2018, Sfera Ebbasta, continua a collezionare record di streaming su Spotify, con “Rockstar” e “Cupido” inserite nella Viral 100 – Globale. Un fenomeno che non accenna a fermarsi e che abbassa, e di molto, le pretese dei dischi in uscita, consci del fatto che le classifiche, per il momento, sono solo sue.

Gli ultimi biglietti disponibili per i concerti di Senigallia e Napoli dello Sfera Ebbasta – Rockstar tour 2018, sono disponibili su www.ticketone.it

