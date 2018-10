Sfera Ebbasta tour 2019, le date dei concerti nei palazzetti

Le prevendite per i nuovi concerti nei palazzetti sono disponibili da oggi su ticketone al seguente link https://bit.ly/2J3qg91 e acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour di Sfera debutterà al Palalottomatica di Roma il prossimo 17 aprile per poi proseguire al Palapartenope di Napoli il 19 aprile e chiudere al Mediolanum Forum di Milano il 27 aprile.

Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Rockstar”, già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno, Sfera Ebbasta ha annunciato sorpresa lo “Sfera Ebbasta – Popstar tour 2019”. Si tratta di tre concerti che lo vedranno protagonista nei palazzetti italiani a partire dal 17 aprile 2019.

