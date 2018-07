Sfera Ebbasta tour 2018, le date dei concerti in Europa

Sfera Ebbasta non ha alcuna intenzione di fermarsi, e lo dimostra annunciando, in pieno tour estivo, le date del suo tour europeo. Al via il 13 settembre lo “Sfera Ebbasta RockStar European Tour 2018”, che vedrà il Trap King esibirsi nei club di otto tra le più importanti città europee, con Parigi a far da apripista. Un’occasione ghiottissima per l’artista più in vista della scena trap italiana per esportare, ancora una volta, la propria musica oltre il confine. Di seguito le date in programma:

Sfera Ebbasta RockStar European Tour 2018

13 settembre – Parigi (FR), Wanderlust

20 settembre – Bruxelles (BE), La Madeleine

22 settembre – Amsterdam (NL), Melkweg

28 settembre – Barcellona (SPA), Razzamatazz 2

5 ottobre – Ginevra (CH), Bypass Club

6 ottobre – Zurigo (CH), Complex 457

7 ottobre – Londra (UK), 02 Academy Islington

13 ottobre – Katowice (PL), QueFestiwal

