Sfera Ebbasta, si intitola Tran Tran il nuovo singolo

In questi giorni si era parlato di un presunto dissing nato su Instagram tra Sfera Ebbasta e il suo producer di fiducia Charlie, il tutto è stato prontamente smentito all’uscita del nuovo pezzo con foto promozionali pubblicate sui social dei due artisti. Insomma, era soltanto una mossa di marketing . L’importante comunque è che il pezzo spacchi, e “Tran Tran” è una vera e propria hit.

È stato pubblicato nella notte “ Tran Tran “, il nuovo singolo di Sfera Ebbasta . Il brano è prodotto da Charlie Charles . Dopo essere stato premiato per i successi del suo 2016 con ben quattro premi durante i Wind Music Awards in scena all’Arena di Verona, il rapper di Ciny è pronto a ripartire.

