Sfera Ebbasta presenta il libro Zero, dal 7 novembre in libreria

È disponibile dal 7 novembre in tutte le librerie d’Italia “Zero“, il primo libro di Sfera Ebbasta edito da Mondadori. Atteso da tanti ragazzi fuori dalla Mondadori di Milano che non si sono fatti intimorire dal maltempo, il trap king italiano, poco prima del classico instore, ha presentato alla stampa il suo nuovo libro.

Si intitola #Zero 📕 il libro di @sferaebbasta! Presto maggiori info sul nostro sito 🖥 pic.twitter.com/cm3Ulx99kZ — Music Attitude (@MusicAttitudeIT) 7 novembre 2017

Sfera, oltre a definirsi soddisfatto del risultato, ha spiegato il concept di Zero. “Sono molto soddisfatto, non pensavo di arrivare a fare un libro in tempi così brevi – ha dichiarato Sfera – Non mi sono mai interessato alla lettura e probabilmente questo sarà il primo libro che leggerò (ride ndr.). L’ho chiamato Zero perché, oltre a riprendere il titolo di un mio vecchio pezzo, mi ricorda da dove sono partito. Da zero, appunto“.

L’ascesa di Sfera è un caso più unico che raro nella discografia italiana. Cresciuto nei casermoni popolari di Cinisello Balsamo, nell’hinterland di Milano, comincia a fare rap sin da piccolo per divertirsi con gli amici e in pochi anni riesce ad arrivare ai vertici di tutte le classifiche di vendita. Nell’ultimo periodo, inoltre, ha sfilato e disegnato collezioni per stilisti all’avanguardia, lanciando per primo un trend, quello della trap, che ora va per la maggiore anche da noi. “Il rap è solo una piccola parte del piano, per me. Vorrei essere uno di quegli artisti indiscutibili, che possono piacerti o non piacerti, ma che non puoi fare a meno di rispettare, perché hanno dato voce a qualcosa di unico”.

Sfera Ebbasta – Zero – La copertina del libro

La copertina del libro è stata realizzata da Corrado Grilli in arte Mecna.

