Amore a prima Insta – Shade

Con la solita ironia, Shade si ripresenta all’appuntamento con l’estate con un pezzo che, sulla scia di “Bene ma non benissimo”, ascolteremo da qui a settembre. F.R.

Lungomare latino – Guè Pequeno ft. Willy William

Dopo non so quanti anni, la G nazionale non pubblicherà nessun album nel periodo estivo. Proverà comunque a conquistare gli stabilimenti balneari italiani grazie all’aiuto del ritornello di Willy William che rimane in testa. S.M.

Amore e Capoeira – Giusy Ferreri ft. Sean Kingston, prod. Takagi & Ketra

Vale il discorso fatto per Shade, eccezion fatta per l’ironia. Capoeira, favelas, cachaça, manca solo il Carnevale di Rio alla fiera dei luoghi comuni. Lo canterò anch’io, lo so. F.R.

Machika remix – J Balvin, G-Eazy, Sfera Ebbasta

In questo momento Sfera è il rapper italiano più conosciuto all’estero, fatevene una ragione. Stare in un pezzo insieme a J Balvin e G-Eazy non capita di certo a tutti. S.M.

Compro oro – Viito

Il duo di fuori sede più indie dello Stivale azzecca il mood ed è subito “non sogno più l’America ora che c’è Trump, non sento più la musica da quando c’è la trap”. F.R.

5 in the morning – Charlie XCX

Charlie ci prova sempre a buttare fuori la hit, ma non riesce mai ad andare oltre al 6 politico. Anche la nuova 5 in the Morning non è questa gran cosa. Peccato. S.M.

Girls Like You – Maroon 5 ft. Cardi B

Un pezzo che sa poco di Maroon 5, noioso all’inverosimile; per dirla a la Daniele Silvestri: “sembra che esploderà e, invece, ricomincia già”. F.R.

Summertime – Ne-Yo

Attenzione, è tornato! L’entusiasmo però dura solo il tempo di uno starnuto, perché il nuovo brano di Ne-Yo sembra uno scarto dell’ultimo album di Justin Timberlake. Che tristezza. S.M.

Humility – Gorillaz ft. George Benson

Ritorno in grande stile per Damon Albarn, che, a poco meno di un mese dal nuovo “The Now Now”, si ripresenta con George Benson alla chitarra e con un video in cui i personaggi di Jamie Hewlett bazzicano per Venice Beach insieme ad un insospettabile Jack Black. F.R

Pillole – lowlow

Vado a drogarmi. No dai scherzo. Su Sky direbbero “per me è no” o “non mi sei arrivato”. Scegliete voi. S.M.

