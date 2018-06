Clandestino – Shakira ft. Maluma

Straight outta Colombia, il duo Shakira-Maluma pare funzionare alla perfezione e ne viene fuori un brano per nulla disdicevole.

I Believe – Bob Sinclar

La verve non è più quella di Love Generation. Cambiano le mode, cambiano i suoni e quello che ci resta è un pezzo che di estivo non ha proprio nulla.

Rollercoaster – Emis Killa

Dopo Linda, un’altra hit su ritmi latinoamericani. Emis, però, arriva in ritardo di 43 anni sugli Ohio Players e di 22 sui Red Hot Chili Peppers.

Ammo’ – Achille Lauro, Boss Doms ft. Clementino, Rocco Hunt

Dopo aver annunciato “Pour l’amour”, in uscita il 22 giugno, torna la sambatrap. A far da contorno alle ormai celebri sonorità ‘bossdomsiane’, un’inedita chitarra elettrica.

Kiss Me – MAGIC!

Diventati celebri con Rude e dopo un album non troppo convincente, tornano i MAGIC! con un brano che non sarà un capolavoro, ma che si lascia ascoltare.

bitches (Remix) – Tove Lo, Charli XCX, ALMA, Icona Pop, Elliphant

Che Tove Lo fosse non avesse peli sulla lingua lo sapevamo, basti guardare le copertine dei suoi album. Nel remix della sua “bitches” si circonda di colleghe che si adattano alla grande e ne viene fuori questo.

Public Enemy – Yellow Claw, DJ Snake

In un venerdì povero di hit, ci pensano gli Yellow Claw e DJ Snake ad animare un po’ la situazione. Sentire per credere.

Like I Do – Christina Aguilera ft. GoldLink

Su atmosfere da “Aspettando il sole”, Christina Aguilera cambia ancora pelle prima di “Liberation”, in uscita il 15 giugno.

Ghosts – Mike Shinoda

Probabilmente il pezzo migliore del giorno. Dopo la perdita di Chester, Mike Shinoda ha cominciato a lavorare al suo Post Traumatic, riversando in esso tutte le sue emozioni: «È un viaggio fuori dal dolore e dalle tenebre, non nel dolore e nelle tenebre. Se qualche persona ha attraversato qualcosa di simile, spero che si senta meno sola. Se non ci è passata attraverso, spero si senta grata».

3AM – You Me At Six

Riempiamo la casellina rimasta vuota alla voce ‘band’ con il nuovo singolo dei YMAS. Vale la pena dedicargli questi 3:34.

