Shakira tour 2017, un concerto a Milano a dicembre

Shakira ha recentemente annunciato le date del suo El Dorado World Tour. La popstar colombiana sbarcherà in Italia il 3 dicembre 2017 per un concerto al Mediolanum Forum di Milano.

Il 26 maggio 2017 Shakira ha pubblicato un nuovo album di inediti intitolato “El Dorado“. Il disco (certificato 5 volte disco di platino) ha raggiunto il numero 1 nella classifica iTunes in 37 paesi. “El Dorado” è composto da tredici brani in lingua inglese e spagnola, e vede collaboratori illustri come Prince Royce e Maluma.

Shakira tour 2017

3 dicembre 2017 – Milano, Mediolanum Forum Assago

I biglietti per il concerto di Shakira al Mediolanum Forum di Assago, vi ricordiamo, sono disponibili dal 30 giugno.

