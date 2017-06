Shaman’s Harvest, nuovo disco in uscita a luglio

A quasi tre anni da “Smokin’ Hearts & Broken Guns”, gli Shaman’s Harvest ritornano con un nuovo album intitolato “Red Hands Black Deeds“. Il sesto lavoro in carriera per i rocker del Missouri, anticipato dal singolo “The Come Up“, sarà disponibile da venerdì 28 luglio 2017 in tutti i negozi di dischi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Dopo un buon numero di live da headliner e diversi tour in supporto di band del calibro di Nickelback, AC/DC, Godsmack, Black Stone Cherry, In This Moment, Breaking Benjamin, Seether, Three Doors Down e Theory of a Dead Man, oltre che la partecipazione ai più prestigiosi festival internazionali, gli Shaman’s Harvest sono pronti a replicare il successo delle loro precedenti pubblicazioni, che ad oggi vantano anche ottimi numeri nello streaming, arrivando a 31,3 milioni di ascolti globali.

